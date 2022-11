Sassari ha la sua prima Garante dei diritti dell'infanzia

Carmen Fraietta è la prima Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Sassari. Il sindaco Nanni Campus ha conferito l'incarico alla docente universitaria, pedagogista, educatrice e ostetrica, che dovrà ora occuparsi delle problematiche che riguardano i diritti dei giovani e dei più piccoli. La nomina di Fraietta è arrivata in virtù della sua comprovata esperienza in ambito minorile: la docente è anche attiva nel mondo del volontariato, in particolare nelle case famiglia per minori del nord Sardegna. Collabora inoltre con numerose associazioni del territorio.