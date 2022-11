Sbagliano appartamento e per entrare prendono a calci la porta

Danneggiamento e violazione di domicilio. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri a Cagliari per aver preso a calci la porta d'ingresso di un'abitazione in via Garibaldi: i tre, presumibilmente ubriachi, aveva sbagliato ingresso e - visto che le chiavi non funzionavano - stavano provando a forzare la porta. La persona che era all'interno dell'abitazione ha quindi chiamato i militari che sono intervenuti intorno all'una e mezza di notte, riuscendo a identificare e denunciare i tre che nel frattempo si erano dileguati. La vicenda si inserisce nella scia di episodi di degrado del centro storico del capoluogo.