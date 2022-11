Sedini, esplosione in un'abitazione. Preso di mira un medico

Grave attentato nella notte a Sedini. Una bomba ha distrutto un'abitazione lontano dal centro abitato. Per fortuna l'edificio era disabitato al momento dell'esplosione. La casa è di proprietà di un medico residente nel sud Sardegna e che la utilizza saltuariamente. L'esplosione ha seriamente danneggiato muri e infissi. Per questo motivo la casa è ora inagibile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano sull'episodio. Si tratta del secondo atto intimidatorio in 24 ore in provincia di Sassari. La notte scorsa un ordigno di fabbricazione artigianale aveva danneggiato un ristorante a Benetutti.

Il servizio di Simona Desole.