Sequestrato un fabbricato nel parco di Gutturu Mannu

Al fabbricato, su cui erano in corso lavori di ristrutturazione, stavano aggiungendo nuovi volumi, secondo gli uomini del Corpo forestale regionale, che sono intervenuti sequestrando un immobile all'interno del parco naturale di Gutturu Mannu. Il proprietario dell'immobile, il progettista e il direttore dei lavori sono stati denunciati dagli ispettori della stazione di Uta per violazione del Codice dei beni culturali. Il cantiere, secondo quanto emerso dagli accertamenti, non aveva le necessarie autorizzazioni paesaggistiche, forestali e dell'Ente parco. Nuove opere o la modifica di quelle esistenti in aree tutelate senza autorizzazione comportano multe fino a 100 mila euro, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.