Silvia Gervasoni è la vincitrice del premio giovani ricercatrici 2022

A ricevere il primo premio del concorso del CRS4 - il Centro di ricerca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - "Giovani ricercatrici 2022", la trentunenne Silvia Gervasoni per la sua attività

di ricerca in ambito farmacologico. Laureata in biotecnologie del farmaco, ha conseguito un dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche e svolge ora l'attività di ricerca all'Università di Cagliari.

Alla selezione hanno partecipato altre 23 giovani donne di età compresa tra i 23 e i 31 anni, le cui attività scientifiche o tesi di laurea avessero come oggetto argomenti nell'ambito dell'aerospazio, della medicina predittiva e digitale, della transizione energetica, dei big data e dell'intelligenza artificiale, del patrimonio culturale, della modellazione e della simulazione.

Il concorso rientra tra le attività del piano di uguaglianza di genere del CRS4, un sistema di impegni e azioni, da realizzarsi nell'arco del triennio 2022-2024, per promuovere l'uguaglianza di genere allo scopo di creare ambienti di lavoro più inclusivi e i ntegrati mediante il contrasto delle discriminazioni di genere e alla promozione delle pari opportunità.