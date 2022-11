Soddu azzera le deleghe, rimpasto entro una settimana

Rimpasto anche a Nuoro, per la giunta comunale. Lo ha annunciato il sindaco Andrea Soddu, intervenuto in consiglio durante una seduta per approvare il bilancio. Soddu ha deciso di azzerare tutte le deleghe dopo le tensioni con il gruppo consiliare di Italia in Comune. La nuova squadra dovrebbe arrivare nel giro di una settimana. Il primo cittadino era stato eletto due anni fa.