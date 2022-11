Solinas azzera la giunta regionale

Il presidente della Regione ha revocato tutte le deleghe assessoriali. L'annuncio in serata con una nota dell'ufficio stampa: Christian Solinas terrà momentaneamente le deleghe, in attesa del varo della nuova giunta. Il presidente potrebbe presentare sabato o domenica i nuovi nomi: restano ancora incertezze sulla composizione e in particolare sulla rappresentanza femminile. Sabato si riunirà Forza Italia, cui Solinas ha chiesto di indicare un'assessora.