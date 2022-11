Sono sospesi gli abbattimenti nel parco di Monte Urpinu a Cagliari. Nell'area verde sono rimasti circa sessanta volatili, tra pavoni galline oche e anatre.

La zona era stata chiusa sabato 5 novembre per un focolario di infulenza aviaria.

La situazione, però, è in evoluzione.Dunque non è possibile escludere definitivamente future ulteriori azioni drastiche, per evitare un'eventuale diffusione del contagio e

per salvaguardare la salute pubblica.