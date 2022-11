Stabili i ricoveri, ma vittime in aumento

Sono 695 i nuovi casi confermati di positività al COVID in Sardegna. In 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3132 tamponi. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che rimangono 6. Nessuna variazione anche tra i pazienti ricoverati in area medica (93 come ieri). 7921 sono i casi di isolamento domiciliare, in aumento di 32 unità. Si registrano 6 decessi: una donna di 100 anni e un uomo di 61, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 80 e 91 anni, residenti nella provincia di Nuoro; una donna e un uomo di 88 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Sassari.