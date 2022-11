Stabili i ricoveri, un decesso

In Sardegna - secondo il bollettino regionale - sono 484 i casi di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.628 tamponi.

Stabili i ricoveri: sei in terapia intensiva, 103 in area medica. In calo i casi di isolamento domiciliare: 7.448 sono i casi di isolamento domiciliare (meno 589 rispetto a venerdì). Si registra un decesso nella Asl di Sassari.