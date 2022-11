Si terra' entro domani l'interrogatorio in carcere per Stevan Sajn, il cittadino serbo accusato di aver ucciso la compagna a Capoterra. Sarà effettuata oggi intanto l'autopsia sul corpo Slobodanka Metusev. Il medico legale Roberto Demontis è stato incaricato di eseguire l'esame per chiarire la dinamica del delitto. La donna serba, di 48 anni, è stata pugnalata per 18 volte dal suo compagno, di due anni più grande. E' stato lui a confessare il delitto. Da domenica è rinchiuso in carcere a Uta.