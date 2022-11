Stop erogazione acqua in alcuni rioni di Sassari

Domenica 13 novembre in alcuni quartieri di Sassari sarà sospesa o ridotta l'erogazione dell'acqua, dalle ore 8 alle 22. Le interruzioni e i cali di pressione si verificheranno a causa di lavori che Abbanoa eseguirà in giornata nel nodo idrico tra le vie Rockefeller e Turati per installare nuove apparecchiature nella rete. I quartieri interessati sono San Giuseppe, Lu Fangazzu, San Paolo, Monserrato, Porcellana alta e Rizzeddu.