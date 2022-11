Studenti donano il sangue con il progetto "A scuola con l'Avis"

Giovani e già donatori. Gli studenti dell'istituto tecnico industriale "Angioy" di Sassari hanno risposto alla campagna "A scuola con l'Avis", lanciata dal Centro trasfusionale dell'Aou di Sassari, Avis provinciale e Associazione donatori di midollo osseo (Admo).

La raccolta sangue si è tenuta nell'atrio della scuola e ha coinvolto anche i professori. Sono state raccolte 30 sacche di sangue dagli operatori sanitari dell'Avis provinciale, ma le adesioni sono state superiori. L'istituto scolastico ha deciso che ci saranno due appuntamenti fissi con la donazione del sangue, uno in autunno e uno in primavera. Il prossimo quindi è in programma ad aprile.