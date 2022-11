La corte d'Assise di Cagliari ha assolto con formula piena un 39enne palestinese accusato di aver fatto parte dello Stato islamico e di aver pianificato un attentato a Macomer nel 2018. In particolare di aver tentato di avvelenare l'acquedotto di Macomer, nella Sardegna centrale. L'uomo - Amin Al Haj, profugo palestinese in Libano ma di origini saudite - era stato arrestato con un blitz spettacolare nella cittadina del Marghine in cui risiedeva da alcuni mesi con la moglie e i quattro figli.