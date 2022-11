Torna Cagliari Respira con oltre 2500 partecipanti

Appuntamento domenica a Cagliari per la quattordicesima edizione di "Pan Cagliari Respira": oltre duemilacinquecento gli atleti e appassionati che parteciperanno. La mezza maratona del 4 dicembre sarà il culmine dell'evento: Khalid Jbari, vincitore della scorsa edizione, dovrà guardarsi le spalle da Salvatore Gambino. Parteciperà anche un veterano della manifestazione: Said Boudalia, presente per l'ottava volta. In campo femminile prevedibile il testa a testa tra Claudia Pinna e Alice Capone. Confermato il percorso dell'ultima edizione con alcune limitazioni alla circolazione delle auto durante il passaggio degli atleti. Partenza da viale Diaz (Piazzale Marco Polo) poi via Roma, Largo Carlo Felice, Corso, viale Trieste e quindi ritorno verso viale Diaz. E ancora Poetto e parco di Molentargius, Su Siccu e traguardo alla Fiera. Il programma di “Cagliari respira” prevede anche sabato alle 15 la KidsRun dedicata ai bambini, e il giorno successivo la KARALIStaffetta e la SEIkilometri. Mentre sabato 3 dicembre al Padiglione I della Fiera dalle 10 si terrà il convegno "Sport e Salute" con esperti in materia di allergologia, pneumologia e medicina dello sport.