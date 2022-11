Tortolì, 51enne investita e uccisa da un'auto

Tragedia a Tortolì. Una donna di 51 anni, Beatrice Ubaldi, originaria di Urbino, è stata investita nel tardo pomeriggio da un'auto mentre passeggiava col suo cane alla periferia della città, in via Pirastu. La donna è stata soccorsa dal 118. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nonostante i tentativi di rianimazione il suo cuore ha cessato di battere dopo 2 ore circa. Sul posto gli uomini della Polizia strdale e del commissariato di Tortolì. Gli agenti hanno interrogato l'autista dell'auto che risulta indagato per omicidio stradale. L'uomo, che avrebbe provato a frenare per un lungo tratto, sarà sottoposto agli esami per capire se abbia assunto bevande alcoliche o droghe.