Un 46enne residente in Svizzera è morto mentre praticava kitesurf nelle acque di Punt'e Trettu, a San Giovanni Suergiu. Forse per un malore, anche se le cause sono ancora da accertare. Immediato l'arrivo del 118, con l'elisoccorso e i vigili del fuoco di Carbonia. Ma l'uomo era già morto. La salma è stata trasferita al cimitero di San Giovanni Suergiu.