Si tratta del secondo trasferimento di migranti, il primo si è concluso a Messina, deciso per alleggerire le presenze di ospiti nell'isola siciliana. Sono 160 quelli in arrivo in Sardegna e una volta sentiti saranno ricollocati nei Paesi dell'Unione che hanno dato disponibilità all'accoglienza.



Nell'hotspot di Lampedusa, fermi i trasferimenti via traghetto a causa delle pessime condizioni del mare, ci sono 1.262 persone. Ne resteranno poco più di mille.