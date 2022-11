In Sardegna si registrano oggi 880 ulteriori casi confermati di positività al covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di

4412 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3, tre i meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 91, quattro in più. 7117 sono i casi di isolamento domiciliare, 494 in più rispetto a ieri.



Si registra un decesso nel capoluogo.