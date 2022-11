La commozione e il dolore ai funerali dei due coniugi morti nell'esplosione

Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa di Sant'elena a Tiana, i funerali dei coniugi Marilena Ibba e Guglielmo Zedda, morti in seguito all'esplosione e al crollo della loro villetta per una fuga di gas.

Dopo il via libera della Procura di Oristano, che conduce le indagini sulla tragica esplosione, il sindaco Pietro Zedda ha dato disposizione per l'allestimento della camera ardente nella sala consiliare del Comune e per la proclamazione del lutto cittadino

Secondo i riscontri dell'autopsia, Marilena Ibba è morta per asfissia, mentre il marito per schiacciamento. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici per capire se il decesso possa essere collegato anche all'inalazione di gas.