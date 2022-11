Vaccini: 10 sardi su cento senza neanche una dose contro il Covid

Il dieci per cento dei sardi con più di 5 anni non ha ricevuto alcuna dose di vaccino anti Covid. A questo dato occorre aggiungere i guariti dal virus da meno di 180 giorni, pari al 1,3. Lo rileva la Fondazione Gimbe che dopo la decisione del Ministero della Salute di sospendere la pubblicazione giornaliera del bollettino della pandemia, prosegue esclusivamente sull'andamento della campagna vaccinale. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,7 per cento (media Italia 10,7) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 5 per cento.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 16,3 per cento (media Italia 22,5). Infine tra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo vaccinale solo il 41,7 per cento (media Italia 35,2) a cui aggiungere un ulteriore 4,5 (media Italia 3,3 per cento) solo con prima dose.