Vernice rossa e scritte sulla facciata della sede Rai di Cagliari

La scritta fa riferimento all'anarchico Alfredo Cospito detenuto nel carcere di Sassari, e condannato per l'attentato al manager di Ansaldo nucleare Roberto Adinolfi (7 maggio 2012, 10 anni e 8 mesi) e per il processo nato dall'indagine 'Scripta manent' (20 anni) per associazione sovversiva con finalità di terrorismo per vari attentati avvenuti tra il 2003 e il 2016. Cospito, che dal maggio di quest'anno è sottoposto regime 41bis (carcere duro) è entrato da giorni in sciopero della fame. Per questo gli anarchici stanno manifestando in tutto il Paese. La scritta apparsa a cagliari e un volantino diffuso a Genova fanno riferimento anche a Juan Antonio Sorroche, anarchico spagnolo di 45 anni, accusato dell'attentato al tribunale di sorveglianza di Trento del gennaio 2014.