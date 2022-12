"A Natale regala la cultura": una card unica per visitare musei e siti archeologici

Un'unica Card per una visita agli spazi museali della Direzione regionale musei Sardegna, al costo di 18 euro, valida per tutto il 2023. L'iniziativa "Natale regala la cultura!" è valida per gli spazi museali della Direzione regionale musei Sardegna: a Sassari il Monte d'Accoddi con l'altare prenuragico, il museo Sanna e la Pinacoteca Nazionale, che di recente ha impreziosito il suo patrimonio con due sculture di Costantino Nivola, Dea Madre e Costruttore. A Porto Torres l'Antiquarium Turritano. A Nuoro il museo Asproni. E ancora i Musei Garibaldini di Caprera, l'Area Archeologica "Su Nuraxi" di Barumini e la Basilica di San Saturnino a Cagliari. La Card sarà acquistabile da residenti e turisti a partire dal 20 dicembre.