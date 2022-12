Nascerà a Oristano il polo didattico regionale dei Vigili del Fuoco e la sua sede sorgerà nell'area adiacente a quella del Comando provinciale. E' prevista la costruzione di un fabbricato a tre piani al cui interno troveranno posto un'aula magna per circa 100 corsisti e 25 camere per 60 posti letto, più una serie di spazi accessori per l'attività sportiva prescritta per i Vigili del Fuoco.



Un risultato ottenuto dopo un lungo e complesso iter, che ha visto coinvolti il Ministero dell'Interno, il Dipartimento dei

Vigili del Fuoco, il Consorzio Industriale, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Oristano.