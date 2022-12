A Sassari un progetto per far rivivere l'ex hotel Turritania

Diciotto appartamenti da destinare ad altrettante famiglie, con spazi comuni e polivalenti di quartiere, tra cui giochi per i piccoli, palestra, sala studio, un giardinetto, sedi per associazioni e molto altro. È il futuro dell'ex hotel Turritania a Sassari, che inizia a muovere i suoi passi per diventare realtà. Tutti i particolari del progetto sono stati presentati durante la conferenza stampa di fine anno del sindaco Nanni Campus e di tutta la Giunta.

L'obiettivo è rispondere alle esigenze urgenti e pressanti di rinnovo urbano e sociale di questa parte della città e contemporaneamente cercare di dare una risposta all'emergenza abitativa, con nuove residenze destinate ad affitti calmierati.