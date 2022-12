Alla stazione di Cagliari apre la Sala Blu per migliorare i servizi per i disabili

Inaugurata nella stazione di Cagliari la Sala Blu di RFI per i servizi di assistenza ai viaggiatori a ridotta mobilità e con disabilità.

La Sala Blu come le altre 14 presenti sul territorio nazionale, si occuperà di accogliere in stazione i viaggiatori, accompagnarli a ritirare il biglietto e a bordo treno, mettere a disposizione una sedia a ruote, offrire assistenza in salita e discesa dal treno tramite carrello elevatore.

Il centro è operativo tutti i giorni compresi i festivi, dalle 6:45 alle 21:30, e mette a disposizione dei passeggeri personale qualificato, in un locale di circa 100 metri quadrati. Coordinerà i servizi di assistenza in 8 stazioni dislocate sul territorio: Cagliari, Elmas, Macomer, Olbia, Oristano, Chilivani, San Gavino e Sassari e sarà ampliato ad altre stazioni.

Per prenotare il servizio è possibile inviare una mail a salablu.cagliari@rfi.it oppure telefonare al numero verde gratuito 800.90.60.60 (da telefono fisso) o 02.32.32.32 (da fisso e cellulare).

Inoltre, grazie all'app Sala Blu Plus e al portale Sala Blu online è possibile richiedere l'assistenza direttamente dal web, anche utilizzando un'apposita chat dedicata alle persone con disabilità uditiva.