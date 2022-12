Apre il primo Punto Salute di Comunità a Sassari

Nasce nel cuore del centro storico, in via Casaggia n 10 (ex Infermeria San Pietro), il primo Punto Salute di Comunità della città di Sassari. Informare, orientare e supportare la comunità nel percorso di prevenzione delle malattie e in quello di cura: il Punto Salute si rivolge soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, ovvero persone con disabilità e anziani. Più in generale, a chi si trova in condizioni di solitudine o isolamento. All'interno della sede opereranno un assistente sociale, messo a disposizione dal Comune, e un infermiere di famiglia e comunità della Asl. Un investimento da 550mila euro che ricade nell'ambito del programma di Interventi territoriali integrati. Nel servizio le parole di Gianfranco Meazza, assessore alle Politiche sociali del comune di Sassari, del direttore sanitario della Asl di Sassari Vito La Spina e di Caterina Piras, funzionaria delle Politiche sociali del comune di Sassari.