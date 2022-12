Incidente sulla statale 198 fra Seui e Lanusei, nel Nuorese, dove un'auto e un camion si sono scontrati per cause da chiarire. E' possibile che uno dei conducenti abbia avuto un malore perdendo cosi il controllo del veicolo. Illeso invece l'altro autista. Sul posto i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine e il personale di Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione stradale. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Lanusei.