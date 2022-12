Barca sugli scogli, 2 morti e 2 feriti

Martedì tragico nelle acque della Maddalena. Il nuovo incidente in mare a tarda sera davanti all'isola delle Bisce, quando un'imbarcazione da pesca con 4 persone a bordo ha impattato contro gli scogli ed è affondata. A dare l'allarme e a prestare i primi soccorsi una barca privata che ha recuperato i feriti nell'attesa dell'arrivo delle motovedette della Capitaneria.

Tragico il bilancio: 2 le vittime, tra cui un 40enne del nord sardegna, e 2 i feriti, questi ultimi trasferiti d'urgenza in ospedale al Paolo Merlo con traumi e fratture. Ancora da chiarire le cause dello schianto terribile, su cui sono in corso le indagini. Le condizioni meteo, a quanto risulta, erano ottime. Forse chi era ai comandi è stato tradito dalla poca visibilità dovuta all'ora tarda.

Si tratta del secondo terribile episodio in poche ore. All'alba a Punta Tegge, sempre alla Maddalena, un gommone con a bordo due cugini di 24 e 16 anni si è schiantato sugli scogli. Il più giovane ha perso conoscenza. Trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari, è ricoverato nel reparto di rianimazione con un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Per gli incidenti, la Procura di Tempio ha aperto 2 inchieste distinte.