Bartolini, un campione del mondo si racconta ai bambini

Nicola Bartolini è tornato nella sua scuola elementare di via Inghilterra a Quartu per salutare gli insegnanti e incontrare i piccoli alunni, a cui ha raccontato la sua esperienza di campione del mondo di ginnastica a corpo libero.

Nell'ottobre del 2021 Bartolini ha conquistato la medaglia d'oro ai mondiali di ginnastica artistica, specialità corpo libero. A Kytakyushu, in Giappone, il 25enne di Quartu si è imposto eseguendo un esercizio con pochissime sbavature che gli è valso il notevole punteggio di 14.800. L'Italia non vinceva una medaglia nel corpo libero dal 1966, quando Franco Menichelli conquistò un bronzo mentre al 1913, con Giorgio Zampori, risale l'ultimo successo iridato per gli azzurro nella specialità.