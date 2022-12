Basket, Nikolic dice addio alla Dinamo

Chiamato a ottobre a causa di un infortunio muscolare che ha tenuto fuori squadra per parecchie settimane Chris Dowe - rientrato in campo per la sfida contro l'Olimpia Milano, il giocatore sloveno Aleksej Nikolic dice addio alla Dinamo Banco di Sardegna. La società biancoblù, con una stringata nota, ha comunicato che il contratto con il play della nazionale slovena, lo scorso anno in Spagna al San Pablo Burgos, è stato chiuso con una risoluzione consensuale. "Ad Aleksej, arrivato in Sardegna per sostituire l'infortunato Chris Dowe, il ringraziamento da parte di tutto il club per l'impegno profuso in questi mesi e l'augurio per un brillante prosieguo di carriera", si legge nella nota della Dinamo.