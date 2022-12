Un cacciatore è rimasto ferito nelle campagne di Seulo: l'uomo è stato raggiunto da un colpo probabilmente sparato per errore durante la battuta di caccia. Trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, le sue condizioni sono gravi. Non è ancora chiaro se sia stato centrato da un proiettile o da una rosa di pallini. Al lavoro le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica.