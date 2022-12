Cade in un tunnel, cane salvato da vigili fuoco

Un cane finito in un tunnel minerario a Carloforte è stato salvato dai Vigili del fuoco. È successo nella località "Miniere di Bocchette". La squadra del distaccamento volontario è intervenuta ieri poco dopo le 10. Gli operatori, dopo aver ricevuto tutte le informazioni dal proprietario del cane in contatto con la sala operativa 115, sono arrivati sul posto addentrandosi nell'area mineraria. Dopo qualche ora di ricerche hanno localizzato e raggiunto il cane che, spaventato, stanco e disorientato, non riusciva a ritrovare il percorso di ritorno. A quel punto è stato riportato all'esterno del tunnel: i Vigili del fuoco lo hanno affidato sano e salvo al suo padrone.