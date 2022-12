Cagliari sconfitto a Palermo per 2-1

La vittoria sul Perugia aveva ridato ossigeno e coraggio al Cagliari, oltre ai tre punti. Invece, a due giornate dal giro di boa, a Palermo, i rossoblù non sono riusciti a trovare la continuità e dallo stadio “Barbera” - dove il Palermo ha faticato non poco quest’anno - tornano con un'altra sconfitta. Il Palermo si aggiudica il derby delle isole con tanta sofferenza sul finale di gara. Al Cagliari non basta la rete di Pavoletti al 95', lo decidono Segre e Brunori, a segno nel primo tempo su rigore e poi nella ripresa.