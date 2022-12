Capodanno in piazza con Blanco, Emma, Max Pezzali e Emis Killa

La Sardegna si prepara a festeggiare la fine del 2022. Per Capodanno saranno allestiti mega palchi dal nord al sud dell'Isola. Ritornano i concerti dal vivo con i nomi di spicco del panorama musicale: Blanco, Emma, Max Pezzali, Emis Killa, Shade tra i più attesi.

A Cagliari arriva Blanco. Il vincitore, in coppia con Mahmood, del 72esimo Festival di Sanremo con il brano "Brividi" salirà sul palco allestito tra via Roma e piazza Matteotti. Energia pop rock a Olbia dove al Molo Brin la star è Emma Marrone. La Notte di San Silvestro a Oristano sarà con il rapper lombardo Emis Killa, in piazza Eleonora d'Arborea. Ad Alghero per la 27esima edizione dello storico Cap d'Any de l'Alguer, il Piazzale della Pace accoglie Max Pezzali, anticipato dallo spettacolo di Dario Ballantini con Andrea Paris. E la sera prima, sempre ad Alghero, c'è il rapper Lazza. Da non perdere anche la notte di San Silvestro a Iglesias con Shade, tra gli astri nascenti del panorama rap italiano, atteso in piazza Sella. Serata rap anche a Dolianova dove Dani Faiv saluterà l'arrivo dell'anno nuovo. Andrea Pinna conduce la serata che porta sul palco anche Dope Fobi, AlterEgo, Francis Global, Ghetto Milkshake e Bellamy. Il Capodanno 2023 a Nuoro è con l'etnopop degli Istentales e i dj di I Love Formentera. Tortolì, invece, punta sui Tazenda. Balli, musica, animazione in quattro piazze è la ricetta del Capodanno sassarese. Tradizioni pagane e religiose, musica, buon cibo sono gli ingredienti a Bitti di Cortes de Natale. A Villasimius si ride con la comicità de I Lapola e del duo Cossu & Zara e le performance dell'attore trasformista Gianni Dettori. A Castelsardo a salutare l'arrivo del 2023 sarà il dj Andrea Zelletta con i fuochi d'artificio dalle mura del Castello dei Doria.