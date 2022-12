Ciclista ucciso da un'auto pirata a Quartu, sulle tracce dell'investitore

Un uomo di sessant'anni, Giuseppe Incani, è stato investito e ucciso da un'auto pirata a Quartu, in viale Marconi, nei pressi del centro commerciale Le Vele. L'uomo viaggiava su una bicicletta quando è stato travolto. Il suo copro è stato ritrovato in un canneto, a decine di metri di distanza. L'area non è video sorvegliata, ma i carabinieri, grazie ai frammenti di carrozzeria rimasti sulla strada, hanno già individuato marca, modello e anno di costruzione dell'auto investitrice. Nelle prossime ore il pirata della strada verrà identificato e denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.