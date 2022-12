Città di Grazia, premiate le scuole a Nuoro

Il concorso era rivolto a tutti gli studenti delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado della Sardegna. Il tema scelto per la prima edizione era "Grazia una di noi". Gli studenti erano chiamati a svilupparlo attraverso disegni, illustrazioni o composizione testuale, con la possibilità di spaziare su qualunque argomento attinente a Grazia Deledda, attingendo liberamente alle opere, ai contenuti scolastici, alle visite ai siti museali, a esperienze soggettive o a emozioni e fantasie rielaborate in forma creativa. Per gli elaborati grafici, gli studenti hanno avuto ampia libertà di scelta sulle tecniche artistiche, i testi invece dovevano essere redatti in lingua italiana o sarda.

Tre le sezioni premiate: Migliore disegno o elaborato grafico destinato ai bambini della scuola materna dai 3 fino ai 6 anni, Miglior elaborato scritto individuale o di gruppo, per i bambini dai 7 ai 10 anni, Miglior elaborato scritto individuale rivolto agli studenti dagli 11 ai 13 anni.

Al primo classificato un premio di 500 euro, 250 euro alla scuola degli studenti vincitori.