Contagi in aumento ma nessun decesso nell'Isola

Nessun decesso e casi in aumento in Sardegna dove si registrano 535 ulteriori contagi Covid rispetto ai 251 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2660 tamponi con un tasso di positività del 20,1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+1), mentre sono in leggero calo quelli ricoverati in area medica (91, -2). Infine sono 6578 i casi di isolamento domiciliare (+419).