Contagi in calo, ma ancora 2 vittime

La tendenza nei contagi indica ancora una diminuzione, con l'ultimo bollettino regionale che fa registrare 390 casi positivi in 24 ore, con un decremento di 90 casi rispetto a ieri. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.190 tamponi con un tasso di positività del 17,8%. Rimane stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in tutto, mentre i ricoverati in area medica sono 85, in aumento di 6 unità. I casi di isolamento domiciliare sono in tutto 6.105 (+108). Due le vittime: si tratta di pazienti residenti nel territorio della Asl di Sassari.