Contagi in calo, migliora la curva epidemiologia

L' ultimo bollettino regionale registra 328 nuovi casi di positività a fronte di 915 tamponi effettuati, un numero esiguo come sempre accade nei fine settimana. Resta contenuto, seppur in aumento di una unità, il numero di posti letto occupati in terapia intensiva: 5 in totale. Passano da 90 a 95 i pazienti ricoverati in area medica mentre sono 6 mila 246 i casi di isolamento domiciliare.

Notizie confortanti arrivano dall'ultimo monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe: in Sardegna la curva epidemiologica continua a migliorare. Fra il 25 novembre e il primo dicembre il numero dei nuovi casi calcolato sulla base dell'incidenza per 100 mila abitanti diminuisce del 6,6 per cento rispetto all'ultima rilevazione.

L'incidenza cala in tutte le province, tranne Oristano: quella più bassa - 171 casi ogni 100 mila abitanti- si registra nel Sud Sardegna con un calo del 12,3 per cento rispetto alla settimana precedente. Unico dato negativo- si diceva- arriva da Oristano con un incremento di poco superiore al 28 per cento.

Restano sotto la media nazionale i posti letto occupati in area medica - 5,3%- e nelle terapie intensive (2,9%).