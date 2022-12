All'apertura delle buste con le offerte al bando della regione per la continuità aerea sono risultate tre le compagnie interessate ad aggiudicarsi le tratte verso Cagliari e Olbia da Roma-Fiumicino e Milano-Linate dal 16 febbraio 2023 al 26 ottobre 2024: Ita, Volotea e AeroItalia. La Regione ha messo sul piatto 52 milioni di euro per la base d'asta per sei rotte.