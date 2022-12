Covid, 455 nuovi contagi e quattro morti

In Sardegna l'ultimo bollettino registra 455 nuovi casi confermati di positività al Covid (di cui 418 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in

totale, fra molecolari e antigenici, 2161 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 (-3), quelli ricoverati in area medica sono 128 (+4) mentre sono 5834 sono i casi di isolamento domiciliare (-145).

Quattro i decessi. Due donne, di 81 e 88 anni e un uomo di 79, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 82 anni, residente nella provincia di Sassari.