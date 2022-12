Covid: calano i contagi ma ci sono due decessi

Contagi in calo ma altri due vittime per covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 479 casi positivi (- 54), diagnosticati sulla base di 2673 tamponi. Il tasso di positività sfiora il 18 per cento. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+ 2) mentre quelli in area medica sono 85 (- 7). 5 mila 821 (-40) i casi di isolamento domiciliare. Le due persone decedute sono un uomo di 76 anni, residente nella Città metropolitana di Cagliari e un residente nella provincia del Sud Sardegna.