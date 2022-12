Covid: contagi in calo e nessun decesso in Sardegna

In Sardegna si registrano nelle ultime 24 ore 508 casi confermati di positività al Covid (- 409), di cui 459 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.251 tamponi. Stabili sia i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7, che quelli in area medica, in tutto 124. I casi di isolamento domiciliare scendono a 5.979 (- 199). Non si registrano decessi.