Deposito del gas a Cagliari, comitato di quartiere di Giorgino preoccupato

Sul progetto per la costruzione di un deposito di Gnl nell'area portuale di Cagliari prende posizione il comitato di quartire di Giorgino. "L'impianto previsto a ridosso delle case rischia seriamente di colpire le attività economiche, anche turistico ricreative, che si sono sviluppate lungo la laguna e nella limitrofa area portuale - spiega in una nota il Comitato del villaggio dei pescatori - L'ubicazione dell'impianto di Gnl non può essere una questione giuridica, da risolvere in tribunale, è questione rilevante sul piano politico, per le conseguenze che determina nella sicurezza e nella vita degli abitanti di Giorgino". La decisione del Tar del Lazio di respingere il ricorso sull'ipotesi di ubicazione dell'impianto di Gnl nel vicino Porto Canale preoccupa i cittadini del Villaggio. "Il Comitato ritiene che - si legge ancora nella nota - sia possibile, in ogni caso, individuare una ubicazione che rispetti i diritti della comunità locale, e non pregiudichi tante altre attività economiche nel Porto di Cagliari e nella laguna di Santa Gilla". Per discutere della questione è stato organizzato un dibattito pubblico per venerdì 13 gennaio, al quale è stata invitata anche la società costruttrice dell'impianto.