Dinamo a Venezia per la sfida di Santo Stefano

Palla a due alle 18 contro Venezia in quel PalaTaliercio che tanto dolore evoca ai tifosi biancoblu dopo lo scudetto perso di un soffio nel 2019. "E' sempre bello giocare contro Venezia, una buona squadra, bella società e ci tanti stimoli per tutto il percorso. C'è grande voglia di giocare questa partita, gli stimoli non mancano, resta da trasformare gli sforzi fatti in allenamento in concretezza -

ha detto coach Piero Bucchi presentando la sfida - Noi arriviamo dalla partita di Malaga dove si sono visti buoni segnali: i ragazzi hanno mostrato grande intensità per 40 minuti, dispiace

per la mancata qualificazione ma è una sfida che ci lascia tanti strascichi positivi.", ha continuato il coach dei sassaresi.