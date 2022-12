Dinamo, disfatta in casa contro Milano

Un match che per i sassaresi dura appena dieci minuti, con un primo quarto a tener testa a Milano. Poi il crollo fatale per la Dinamo che nella seconda frazione di gioco segna solo sei punti e ne subisce 28. La squadra di Messina uccide la partita con un break di 23 a 2 che non ammette repliche. Al rientro sul parquet, dopo l'intervallo lungo, cambia poco. Anzi la situazione peggiora. I sassaresi vanno in totale blackout tra errori a canestro, palle perse e difesa inesistente. I campioni d'Italia giocano sul velluto e toccano un massimo vantaggio di 42 lunghezze. Risultato finale: 63 a 92. Una sconfitta era prevedibile, ma il divario è stato abissale. Un ko che andrà subito metabolizzato, in vista della prossima e difficile sfida: sabato la Dinamo sarà impegnata in trasferta contro la terza forza del campionato, Tortona.