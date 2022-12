Dodici librerie indipendenti sfidano i colossi del web

Dodici librerie indipendenti insieme per farsi scegliere dai lettori. Con un comune obiettivo: non farsi sconfiggere dai colossi dell'e-commerce. La battaglia è iniziata con le stesse armi: on line. Ma con l'assistenza del libraio che porta a casa anche il romanzo, il saggio o il fumetto preferito.

Le librerie che in Sardegna hanno deciso di fare rete sono 12 tra Cagliari, San Sperate, San Gavino, Gonnesa, Isili, Oristano, Macomer, Sassari, Ozieri e Olbia. Una resistenza su una piattaforma, Bookdealer, che permette di vendere sul web costruendo un rapporto diretto con i lettori. Con i volumi che sono consigliati dal libraio, non dall'algoritmo. In italia vi aderiscono 700 esercenti.