Domenica di corsa con la mezza maratona della Cagliari Respira

Domenica dedicata allo sport a Cagliari con la 14esima edizione della Cagliari Respira, la mezza maratona che partirà dalla Fiera campionaria intorno alle 10 del mattino. Per permettere il passaggio dei corridori dalle 7 del mattino e sino alle 13 ci saranno una serie di restrizioni al traffico e al parcheggio nelle aree di viale Diaz, via Roma, il Largo Carlo Felice, il Corso fino a viale Trieste e poi, per il ritorno, nell'area di viale Poetto fino alla zona della spiaggia cagliaritana e fino all'ospedale marino, nel punto in cui il percorso di gara si sviluppa all'interno del parco di Molentargius per tornare all'arrivo, all'interno della Fiera. In alcune delle strade di passaggio della gara è anche previsto il divieto di sosta, fino alla fine della competizione, dalla mezzanotte alle 14.