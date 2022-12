Il bollettino covid della vigilia di Natale fa registrare due decessi in Sardegna. Nelle ultime 24 ore, sono 266 gli ulteriori casi di positività, su un totale, fra molecolari e antigenici, di 2015 tamponi processati con un tasso di positività del 14,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva calano a 6 (-1) e quelli in area medica a 121 (-1). Crescono di nuovo, invece, le quarantene: sono 6064 i casi di isolamento domiciliare (+164).